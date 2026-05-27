波仔至醒靈活玩│「千杯敬典」一檔着數

「浪漫勇士」贏遮打盃，連續兩季出現三冠長途王，雖然直路上勝來略有沙石，連麥道朗過終點後都輕輕搖頭，筆者認為佢似乎唔太滿意自己發揮，但總算有驚無險。

看到「浪漫勇士」最後趕過「數字天文」的畫面，有點長途一哥快將交棒給年輕小伙的味道。除「數字天文」外，同日曾在打吡上陣的「幸運派彩」、「至尊高超」都跑入三甲，似乎打吡後遺症已逐漸消退，四歲精英如「白鷺金剛」、「錶之宇宙」等，可望再有佳績交出。

第七場「千杯敬典」大前仗跑田草千二米雖然只得第五名，但當日A跑道上半場後追馬並不吃虧，故牠前置兼重磅下只負一乘許並不失禮；而前仗跑谷草千二米雖然前速唔慢，但內側擁田草級數的「皇者有利」不讓牠移入，最終要二疊望空競跑，再結合步速偏快下，敗績亦有藉口。

今仗賽前，「千杯敬典」相隔四個月再到從化受訓，欲增添新鮮感之餘，亦具充足休息期；今仗排一檔起步，有機會搶欄領放，假如同場「幸運愉快」及「精益大師」齊齊搶放的話，牠則可固守內欄包廂靚位，預計陣上形勢不俗，可望重開勝門。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 WP 3

第六場 Q 6 膽拖 1 5 8 12

第七場 二重彩 3 複式膽拖 1 9 10

混合過關三串七 共104注