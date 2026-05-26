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甜甜小記│「天下寵兒」唞夠出擊

名家專欄
更新時間：14:38 2026-05-26 HKT
發佈時間：14:38 2026-05-26 HKT

由前新聞女主播周嘉儀名下養有的「天下寵兒」，轉入廖廄後跑了三場，獲一席第三名，廖康銘一直渴望為這匹轉廄馬盡快建功，明晚出爭第四場四班千二米，力爭佳績。

小記訪問馬主周嘉儀，她說：「據馬房匯報，『天下寵兒』上仗賽事時不與我，沿途落後太多了，很難追上那些在前面跑順並且在內欄的馬。周俊樂認為馬兒不太喜歡當晚的場地狀況，他覺得馬兒當晚的表現已算相當不錯。『天下寵兒』上場排十一檔，我們選擇了留前鬥後，但當晚場地也太不利後上，反而大利內檔放頭，敗可原諒。『天下寵兒』自上場賽後至今，相隔五周才上陣，其實馬房為該駒報爭上周三賽事，可惜列作後備，因此延至本周三才出賽。廖康銘對我透露，『天下寵兒』目前狀態很好，評分亦具迴旋之力，可惜今場排十二檔，我希望馬兒盡力跑得接近。」

塞翁失馬，焉知非福，「天下寵兒」上周被列為後備，反而有更多時間養足體力迎戰，且看艾兆禮能否克服外檔的難關，爭取佳績。
 

陳嘉甜

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