文傑訪問│希威森憧憬「逍遙人生」

剛周日希威森停賽，明晚將可恢復上陣；昨朝他一早到場操馬，為明晚谷戰作好準備。騎者表示，尚餘十四個賽日馬季便結束，希望把握時間多贏頭馬；他又表示，今戰坐騎以沈廄一對馬「過關勇士」和「逍遙人生」最具爭勝機會。

「過關勇士」上仗在希威森胯下改以前領戰略發揮，結果力拼獲亞。

列陣第六場四班千二米的「過關勇士」，上仗在希威森胯下改以前領戰略發揮，結果力拼獲亞；明晚人馬再跑谷草千二米，騎者分析說：「『過關勇士』現時三歲，多操多跑下漸見進步，復課後其操練正常，早前我策騎牠試泥閘，走勢亦令我感到滿意。今戰再跑上名路程，依然只負輕磅，希望牠能夠贏馬補中；至於會否用回上仗的前領跑法，則有待與沈集成研究後才有決定。」

出爭第七場四班千二米的「逍遙人生」，上仗初跑泥地千二米獲亞，明晚回師谷草，希威森說：「現年五歲的『逍遙人生』已先後在田草、田泥賽事贏馬或上名，反映場地適應性廣，牠本身前速不慢，早段不會墮後太遠，按理應適合在彎急直路短的谷草跑道發揮，加上近期晨課操練走勢良好，預期牠會以佳態迎戰今仗，希望臨場發揮得好，可再次走入三甲。」

特約記者︰文傑