波仔至醒靈活玩│「幸運威龍」賺形勢

第五場實力分子共有四匹：「雙星報喜」近兩仗轉戰證明不多的谷草，不排除為重返四班上陣而鋪路外，陣上形勢也非理想，敗勿作準；「光明傳承」田草千六米賽績也算堅實，在養傷其間操練工序未算完全放緩，大閘走勢未算差，所以未可完全摒棄；而「大回報」及「旌採」更是新近擁田草千六米賽績的馬。

不過，以上四駒的共通點就是跑法稍為被動，而今場正正前置馬偏少，早段步速或會偏慢，對牠們而言並非有利；所以，筆者冷敲一匹或可採取主動跑法的「幸運威龍」。

撇除前仗賽後驗出氣管多血的敗績外，「幸運威龍」其餘兩仗並非毫無走勢，先是初出跑田草千四米，在步速偏快下走三疊競跑，其實考驗頗大，但末段無潰散之餘，只跟沿途貼欄慳腳程的「大回報」距兩個馬位左右過終點；今仗兩駒負磅來回有十二磅差距，計落已有可爭之道。

上仗「幸運威龍」雖賺快步速，但被困在馬群內欠起動之餘，直路鞍上人亦曾甩韁繩等，際遇相對一般之下都持續交出追勢，反映氣量不俗之餘，亦具備質素。體重逾千三磅的「幸運威龍」，賽前於雨中快跳落腳不重，狀態明顯有進，今仗排三檔起步，若可咬守前列競跑，隨時賺形勢出冷。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 Q/QP 11 膽拖 1 2 8 10

第五場 WP 1 13 對碰

第九場 Q 5 7 11 複式

混合過關三串七 共179注