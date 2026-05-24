亨利拆局│練馬師王吼沈集成

上日方嘉柏起孖，終於追過廖康銘暫居第二位，不過幾個上游馬房都成績接近，未有任何人佔上風。就算暫居榜首的沈集成，只是以1W優勢壓住方仔，領先地位隨時易主。

回說今期形勢，「浪漫勇士」列陣遮打盃是全日焦點，沈廄另有十駒配合而來，陣容墟冚唔似玩泥沙，預料應會連場出擊，屬練馬師王正路選擇。若想博取較佳分頭，呂健威派明星馬「櫻花酒杯」登場，提防是變倍器！蔡約翰九路興兵亦似模似樣，二人都有可敲之道。

至於重點爭分馬，十二分目標固然是「浪漫勇士」，另外「華麗再贏」近兩仗跑千二都有追勢，質新馬漸入正軌，照計加程跑千四只會更好；「包裝天王」上仗休息兩個多月復出賺盡體力，相隔一個月重臨，料可繼續向好，況且上仗已證實賽事水準偏強，本身是頭馬，更屬強中之強；「浪漫戰神」潘頓肯騎，未可抹殺機會。「凌登」上仗勝後一直以逸待勞，其間兩試大閘操到足，吼今日復出目標明確。

目標：沈集成

賠率：1.7

全日惡馬 第八場：浪漫勇士

練馬師王最佳投注時機：第二場前

