廖事如神│「天星」降班有揸拿

三冠大事尾關冠軍暨遮打盃今日上演，雖然參戰馬數目不多，但有兩匹打吡冠軍在陣，亦有日本兩駒來挑戰。「浪漫勇士」此前只曾於二千四百米一戰，正是三年前於同賽僅不敵「將王」，且看今仗能否一舉成為三冠王。

第二場雲集不少質新馬，但多數狀態初起，選馬範圍主要集中於舊馬。「嵐臣」此程獲一冠三位有證明，季內於278場次首捷，亞軍「威武年代」再出補中，而「嵐臣」本身亦一再於四班頂接近，上仗只敗於質新馬「勁勇皇駒」，並不失禮，今仗覓得韋紀力執韁，排一檔形勢頗佳，可作穩膽。「包裝明將」一出即勝，推算質素不俗，後來增程依然跑近，於377場次負頂磅而與頭馬「鼓浪好友」齊拋離後方，賽績可信，今仗回師四班，縱排大外檔亦要提防。「戀愛狂」已與勝時評分接近，最近一仗末段衝勢理想，隨時殺入一席。「華麗再贏」以三歲馬而言，進度理想，出賽及晨課均見力度有進。

第十一場三班千四米，「天星」今季大幅進步曾進軍四歲經典系列，可惜表現一般未竟全功，其後於二班表現僅屬平平是因季內已連拼多仗，今場降至三班，論班底有迴旋餘地，而且晨課狀態仍理想，結合今場前領馬不多，可作半冷膽一博。「一世美麗」甚準繩，跑千四米尤其出色，可惜近來跑法略為被動，成熱宜作配腳卻不宜倚重。「超勁赤兔」雖已第二季服役，但仍是四歲，略為反覆可以理解，今次休息充足，初配潘明輝或有驚喜。「櫻花酒杯」上場升班增程加上變化地仍大勝，殊不簡單，但硬拼一場兼評分大增，排一檔未必合這匹大馬發揮，縱有勝望但略有隱憂。

廖浩賢精選

第二場 2 嵐臣 1 包裝明將

5 戀愛狂 11 華麗再贏

第十一場 1 天星 5 一世美麗

6 超勁赤兔 7 櫻花酒杯