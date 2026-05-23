文傑訪問│ 希斯靜候否極泰來 「幸福約定」配合「煌上」

希斯自上月二十九日在跑馬地夜賽起孖之後，至今六個賽馬日未再添頭馬進帳，卻取得六個亞軍和六個季軍，希斯歸咎運氣欠佳，但仍會繼續發動攻勢，贏馬只是遲早問題。今戰七駒當中，以「煌上」和「幸福約定」最具贏面。

「煌上」(11號) 今次再跑贏馬路程，即使同場對手不少，但只要跑回應有水準，仍有條件爭勝。

「煌上」前仗初出，即在田草千二米爆出廿九倍贏馬，上場再跑同程僅以頸位負於「興馳千里」得第二，明日續配艾道拿跑千二，希斯分析說：「『煌上』是三歲北半球馬，按理抵港後需要較長時間適應環境，但牠開操後一直進度理想，狀態冒升甚速，而前仗贏馬之後，再出仍以佳勢取得亞軍，證明取得佳績絕非僥倖。近期牠操練正常，勇態保持，今次再跑贏馬路程，即使同場對手不少，但只要跑回應有水準，仍有條件爭勝。」

「幸福約定」(圖) 周歲價高昂，上場初出跑千二米得第四，今日增程跑千四。

「幸福約定」周歲價高昂，上場初出跑千二米得第四，今日增程跑千四米，希斯說：「『幸福約定』上場演出及格，畢竟千二米並非其合適路程，而且更是在港初出。賽後牠加強砥礪，早前試泥閘走勢良好，狀態和成熟程度均有進展，今次加長二百米競逐，按理更合發揮。另外，適逢上場策騎牠的麥道朗來港客串，我當然樂意人馬重逢，希望『幸福約定』在其胯下演出進步，走入前列最佳位置歸來。」

最後，希斯表示「共創歡欣」多跑後終於上力，前仗首次上名，上仗可能場地起變化，於未能適應，結果落敗而回。今次此駒再戰千四米，並且加配眼罩，希望能夠進一步改善走勢，倘若賽事在正常場地上進行，「共創歡欣」有望走入三甲。」



特約記者：文傑