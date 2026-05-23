Ian心水│「韋金主」繼續向好

韋達近期成績穩定，剛戰出馬八匹，除了「紫辰之星」順利打開勝門並為馬主贏得一百五十萬特別獎金，其餘各駒也獲獎金，戰意鮮明。今戰韋達只派四駒出戰，但全部戰力不俗，仍有機會繼續爭功。

第五場「家傳之寶」是來自英國的四歲自購馬，來港前在當地上陣三次，並在嶺飛膠沙地勝出1601米賽事。此駒來港初期脾氣甚大，曾在閘廂內弄傷黃寶妮而退出比賽，然而降至四班後，表現較前為佳，近兩仗增程跑一哩，看來更合腳法；今仗改配布浩榮，或有意外驚喜。對手方面，「大回報」最近取得連捷，銳氣正盛，今季轉至黎昭昇馬房後，演出極穩定，儘管磅位較前增加，但實力仍未見底，仍可追捧。此外，「同樣世界」上次初出即在田草千四米跑入甚具威脅的第五名，經實戰砥礪後，狀態可望更進一步；從其首戰表現所見，盡顯潛藏甚豐，可以加入考慮之列。

第九場「韋金主」今季傷瘉復出表現準繩，前後十戰取得一冠三亞一季三殿，仗仗有獎金；今仗喜遇馬少場合，而且對手多是實力見盡之輩，若早段能緊咬步速並取得遮擋，應可構成極大威脅。對手方面，「千帆駒」亦甚具質素，但跑法略為被動，今仗續用田泰安，應可將其強橫後勁盡情發揮出來。此外，「健康愉快」上仗一度看似具有勝望，可惜終點前被沿途一步不蝕的「綠族無限」超越；今仗排黃金一檔，而且獲得袁幸堯的減十磅優惠，誠是三甲之材。

第五場：10家傳之寶、9同樣世界、2大回報

第九場：5韋金主、7千帆駒、1健康愉快