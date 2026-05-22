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甜甜小記│王賢訊陳曉東SING聲相惜

名家專欄
更新時間：14:45 2026-05-22 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-22 HKT

歌星陳曉東將在下月在紅館舉行個唱，其多首金曲如《水瓶座》、《心有獨鍾》和《劃火柴》等，相信會掀起不少朋友回憶殺。

日前「安」系馬主王賢訊在社交平台分享了他和陳曉東的開心合照；小記訪問王賢訊，他說：「我和陳曉東一起賀『天下第一關』鄭紹康的生日，大家來個開心合照。」席間王賢訊更高唱陳曉東首本名曲《猜猜猜》，令後者大感驚訝及開心；王賢訊又預祝陳曉東的六月個人演唱會事事順利。

「安」系王賢訊為年輕一代馬主，其父王忠秣則養馬多年，屬圈中資深馬主；王氏一家的旗下馬，皆以「安」字命名。多年來，王氏家族大力支持香港賽馬，王賢訊與其姊王賢敏早年已跟隨雙親王忠秣及呂珍娣的步伐，一同加入馬主行列，持續引入多匹「安」系馬來港。

明日沙田賽事，王氏家族的「安可」及「安帝」分別出爭第五場四班千六米及第七場三班千八米。其中「安可」配韋紀力上陣，騎者是王忠秣的好友，彼此早有淵源，早年韋紀力在港首匹打吡坐騎正是由已故方祿麟訓練的「安」系馬。且看明日韋紀力能否為「安可」建功，替王氏家族帶來贏馬喜悅。

陳嘉甜

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