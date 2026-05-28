甜甜小記│JOT 2026切磋球技

香港馬圈之中，不少騎練都是高爾夫球愛好者。「日上」系馬主姜炳輝和其太太李桂嫦、「飛輪霸」馬主之一廖世偉亦喜歡這項運動，去年更聯手首度舉辦JOT 2025高爾夫球比賽，讓大家在百忙之中放鬆一番，既可切磋球技，又能鍛煉身體，可算一舉兩得。

姜炳輝與太太李桂嫦，以及好友廖世偉均很熱心，去年首次在深圳西麗高爾夫球場舉辦JOT 2025；他們除落力籌備比賽外，還和好友「閃耀」系馬主鄧鉅明、「飛輪」系馬主沈墨寧一起贊助獎品予騎練友誼賽。

去年告東尼、蘇偉賢、方嘉柏、黎昭昇、希斯、潘頓、巴度、班德禮、希威森、霍宏聲、艾道拿及湯普新等多位騎練都積極參與，結果由布文勝出首屆JOT 2025高爾夫球騎練友誼賽。今年希斯的太太和評馬人Jenny都會加入參與JOT 2026，令人期待。

小記訪問姜太李桂嫦，她說：「姜生本身喜歡打高爾夫球，得知圈中不少騎練熱愛此運動，我們便與好友廖世偉商量，何不舉辦一個讓騎練及馬主齊齊參加的高爾夫球比賽呢？JOT其實就是Jockeys、Owners和Trainers的意思；高爾夫球是一項有益身心的運動，我和先生都樂於作出贊助支持。」

另一主辦人廖世偉則說：「去年首屆JOT 2025反應很熱烈，因此我和姜生、姜太今年繼續舉辦，共有四十位騎練及馬圈人士參與；『美麗』系馬主郭浩泉、現任香港馬主協會主席鄧偉業也會參與今屆比賽。我聽說下季新任練馬師甘敏斯球技精湛，相信他是布文衛冕冠軍的主要對手之一。女子組方面，去年只有一隊，成員包括賀賢太太李姿敏、潘頓太太Nicole等；今年則有更多女士們參加，屆時會有兩隊女子組參加比賽。」

JOT 2026將於六月五日在深圳西麗高爾夫球場舉行，比賽由早上十一時正式開始。姜氏伉儷和廖世偉很貼心，安排好比賽、交通和膳食，屆時四十位騎練及馬圈人士在沙田晨課收操後便出發，下午四時更有Poolside BBQ（池畔燒烤），讓騎練及其另一半參加，大家盡興一番。

JOT 2025大合照

JOT 2025大合照

陳嘉甜