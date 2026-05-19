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卡爾心水│「喵喵怪」落班作反

名家專欄
更新時間：18:48 2026-05-19 HKT
發佈時間：18:48 2026-05-19 HKT

延續今日《星島馬訊–爾經透出》專欄未完嘅話題。學英文確有捷徑，某位新聞報道員講過，若要學英文，睇自己最有興趣嘅內容就學得最快。知識無分貴賤，佢睇開英文版《Playboy》。我驚有啲讀者朋友未夠秤，唔知《Playboy》為何物，即係報紙檔上，放高少少、非普通人伸手可及嘅位置嗰本成人雜誌。

其實，賽馬都一樣。喺卡爾嘅認知，根本無一個學位教賭馬，所以當年有個節目叫《賽馬PhD》，將賽馬系統化、理論化、同大家一齊研究賽馬。不過知識嘅嘢，唔係吞落肚就消化得到，人生總要啟蒙，自己領會、思考或需要啲創意與運氣。所以，卡爾形容學習賽馬係瞎子摸象，因為有啲人摸住象牙，有啲人就摸住象鼻，有啲人就摸住條尾，加埋幻想去估事物嘅本質。

有時有啲情況估都費事，第六場「喵喵怪」三班跑得近，落四班有種打橫行感覺，近期晨操亦靚，五歲當鋭。「巴閉王」亦惡，上場入Q水準尚可，今場加磅適宜作配。「雷神太保」前仗贏馬水準高，今場拖埋。

第一場：7皇金合、1英雄豪邁、11太行美景
第六場：2喵喵怪、3巴閉王、8雷神太保

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