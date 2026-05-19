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Ian心水│「驍將」四班惡氣足

名家專欄
更新時間：18:46 2026-05-19 HKT
發佈時間：18:46 2026-05-19 HKT

第三場「驍將」在紐西蘭四戰獲一冠一季，包括在一項三級賽得季軍；來港後獲評七十二分，首戰角逐谷草千二跑第五，表現不俗，但其後進度徘徊，直至上仗降落四班才追入殿軍，走勢較前理想；今仗排三檔甚佳，若早段能緊隨馬群，末段可望交出追勁，有力衝上贏馬。對手方面，「佐治傳奇」今季三戰均入前四名，最近試閘表現一氣呵成，配合伍廄今期布陣，亦會配合出擊。

第四場「財富非凡」來港後五戰，除了上仗受制於最外檔與黏地而大敗之外，其餘各仗走勢尚可；今仗增程至一哩，不妨冷敲。對手方面，「越駿齊歡」背景與前駒類似，來港前在澳洲兩戰獲一贏一位，來港後首六戰均無建樹，直至上仗首度增程跑一哩即走近，經連番砥礪後，今仗可望更進一步。此外，「有情有義」轉投方嘉廄後表現愈趨穩定，大前仗在谷草能克服場地偏差，末段展開凌厲衝刺，儘管該賽水準一般，但其贏馬走勢令人印象深刻；今仗首度角逐一哩，觀乎近仗走勢應合適，值得注視。

第三場：3驍將、4佐治傳奇、5三強
第四場：3財富非凡、4越駿齊歡、8有情有義

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