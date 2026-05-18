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甜甜小記│鄭加文《當藝術邂逅賽馬》

名家專欄
更新時間：14:45 2026-05-18 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-18 HKT

「唯美主義」馬主鄭加文是一名建築及室內設計師，對美學有一定追求，因此把愛駒起名為「唯美主義」。鄭加文和潘頓近期一起創作一件藝術作品，名為《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》椅子。鄭加文今次舉辦《When Art Meets Horse Racing 當藝術邂逅賽馬》系列的展覽，將賽馬融入藝術之中，讓人以另一個角度認識賽馬。有興趣的朋友可以在本月5月23至29日於早上10時至晚上8時前往香港中環荷里活道10號大館E倉底層欣賞。

鄭加文說：「我是個賽馬迷，我也熱愛設計，並且教授設計。我喜歡不同範疇的設計，從城市規劃、建築、家具到室內設計。但有趣的是賽馬與藝術這兩者，雖然都非常受歡迎，且在我們香港的社區與文化中佔有重要地位，但兩者在某種程度上卻沒有關聯，所以透過這個計劃，我們嘗試將賽馬和藝術結合在一起，看看是否會產生任何化學反應。可能有一些喜歡藝術的人，在看過我們的作品後，或許開始去嘗試了解更多，關於賽馬的事情，反之亦然。所以這個計劃的名稱叫做『當藝術邂逅賽馬』。」

周三跑馬地賽事，鄭加文個人名下的「唯美主義」、他和好友蔡敬業及李嘉俊一起養有的「佐治傳奇」分別出戰第二及三場。其中李嘉俊是「綠色」系主理人李榮翰的兒子；而李榮翰名下的「綠色鐵蹄」則出爭第七場。「唯美主義」、「佐治傳奇」及「綠色鐵蹄」均由伍鵬志訓練，可見李氏父子和鄭加文都很支持這位年輕華人練馬師。

揸香檳者是「唯美主義」和「佐治傳奇」馬主鄭加文，這兩匹馬星期三分別跑第二及三場。
揸香檳者是「唯美主義」和「佐治傳奇」馬主鄭加文，這兩匹馬星期三分別跑第二及三場。

陳嘉甜

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