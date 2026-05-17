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廖事如神│「飛馬座」減磅袁功

名家專欄
更新時間：02:00 2026-05-17 HKT
發佈時間：02:00 2026-05-17 HKT

三冠尾關冠軍暨遮打盃將於下星期上演，亦為本季最後一場一級賽。今季全部一級賽僅香港瓶由海外馬「同工之妙」奪得，其餘全數均為本地馬的囊中物。香港賽馬可謂處於一時盛世，且看「浪漫勇士」能否順利衝擊長途三冠。

第四場四班千二米。「禾道豐」初出已能以輕鬆姿態即勝，質素非凡，翌仗負頂磅增程難度甚高，跑獲季軍表現及格有餘。今仗賽前操練上略有瑕疵，但缺課日數不多，復課試閘表現亮眼，狀態不成問題，休息逾兩個月後體力充沛，回師贏馬路程兼對手水準一般，突破四班指日可待。「星光大道」初出同樣有不俗表現，跟守前列於直路上維持走勢獲季，今仗續配袁幸堯減磅加上檔位之助，仍具能力爭一位。「你知我寶」前仗初出表現平平，上仗轉跑谷草略見進步，近來操練加強下火氣有進，排檔轉佳不容忽視。「天天更好」終踏正軌，近兩場獲一冠一亞，惜略為被動作配更合。

第六場三班千二米形勢稍為混亂。「飛馬座」今季出道不久已贏馬，361場次擊敗三班實力馬「志滿同行」及「健康快車」，賽績可信，其後轉戰谷草兩戰跑近而無威脅，上仗重返田草起步失先機，敗有可原，今仗配袁幸堯減十磅且放頭馬不多，縱排外檔仍有望切入領放，若能操控步速穩位望贏。「耀寶」上季兩捷後未有承接，今季表現平平，一月更因流鼻血影響進度，惟因養傷而換來體力優勢，以其班底仍有望爭一席配腳。「星月飛雲」進步不大，但勝在甚少輸遠，現時評分已與上季尾勝時一樣，狀態維持下仍有競爭力。「傑出雷霆」出道後表現仗比仗好，四歲馬仍有上望空間。

廖浩賢精選

第四場    1 禾道豐 4 星光大道
    8 你知我寶 10 天天更好
第六場    7 飛馬座 1 耀寶
    2 星月飛雲 10 傑出雷霆
 

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