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波仔至醒靈活玩│「果然僥倖」賺形勢

名家專欄
更新時間：02:00 2026-05-17 HKT
發佈時間：02:00 2026-05-17 HKT

長達九個月的馬季，不經不覺已進入最後直路，近期不少季內未勝的賽駒如「大利好運」、「加州勇勝」、「追風」及「奔放」等，練馬師們都扭盡六壬轉場或把握機會於首本路程求功；始終一季流流長，對於季內仍未勝的馬匹，大多廄主都不會坐視不理。因此，剩下最後十多次賽事，在刨馬時不妨先將季內未勝馬提高評級。

第三場「果然僥倖」去年十月易主後再度投入操練，至二月復出後，其出賽頻率轉趨正常，健康方面應已回穩。回看季內可於四班千四米跟「君達得」及「嵐臣」跑近，在五班應有班利。

再看今場賽事，頭磅與尾磅馬只相差十一分，「果然僥倖」只需負131磅上陣更見優勢；再回看其前仗跑田草千二米的表現，屬三甲馬中陣上取位際遇較差的一匹，事後看鄰近過終點的「機械騎士」、「觀萬物」之後都可再交出表現，反映賽事水準不俗。

再看上仗嚴重大利貼欄的偏差，「果然僥倖」走外疊而敗，可當作一場回氣賽。今仗有領放馬在陣，應起碼步速正常，預計「果然僥倖」排四檔起步陣上形勢不俗，力足爭取轉倉後首場勝仗。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 WP 1
第四場 二重彩 4 複式膽拖 1 8 10
第七場 Q/QP 1 膽拖 2 4 7 13
混合過關三串七 共188注

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