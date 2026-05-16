Ian心水│「開心老闆」進步再勝

第十場三班千四米，「安泰」是今組近績較穩健的馬匹，近四戰取得一勝三位，上仗改爭泥地一哩，僅不敵「滿心星」與「川河耀駒」，走勢仍佳；今仗返回勝途，對手實力皆一般，伸算三甲機會甚穩，屬馬膽之選。對手方面，「勁先生」近期試閘走勢理想，雖然大部分佳績均跑泥地，但以往曾在草地走近，賀賢近期手風順，也可加入考慮。此外，「國千金」季內一出即勝，但其後表現卻未如理想，上仗跑泥地更大敗，但本身曾在和域園勝出千四米賽事，增程角逐應更合適，不要因為近績差而忽視。冷門方面，「丞匡掠影」昔日在澳洲曾贏三級賽，由於在港評分過高，因而一直未有現，但近期已愈見接近，今仗除去眼罩出戰，且看能否製造驚喜。

第十一場三班千四米，「開心老闆」至今五戰表現俱佳，上仗能克服外檔，於終點前力拒「醒目先駒」而取得季內第二捷；雖然今仗初戰三班，但看來仍有不少進步空間，游達榮鬥志亦鮮明，值得信賴。對手方面，「天然數字」近三仗有兩次排位較外，因形勢欠佳而落第，敗績不能作準；牠來港前曾在千四米表列賽得亞軍，今仗回師千四米，可以一試。此外，「神馳」今仗小休復出，近期試閘走勢亦可，始終級數較高，不能忽視。

第十場：5安泰、3勁先生、4國千金

第十一場：8開心老闆、6天然數字、3神馳