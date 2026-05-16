甜甜小記│「龍文瑞安」揀手貨

資深馬主馬漢傑在港養過不少馬，他喜歡親力親為自行物色良駒，例如「龍文鞭影」、他的團體馬「當家精彩」等駒都是他揀選回港。其中明日沙田出爭第十一場三班千四米的初出馬「龍文瑞安」，也是馬漢傑的揀手貨。

小記訪問「龍文」系馬主馬漢傑，他說:「『龍文瑞安』是我在英國Tattersall 週歲馬匹拍賣會買入的，其實此馬在英國贏出第二場賽事後，被發現有脹筋現象，我考慮到馬兒若然留在英國接受醫治，我自己未必能親身跟進，所以決定把該駒運往香港休息和接受進一步治療。我感謝黎昭昇和他的馬房團隊對『龍文瑞安』的悉心照料，該駒在十個月後的今天終於能夠再次出賽，今次是牠在香港首度出賽，我不會強求成績，希望馬兒健健康康，開心地競賽。」

陳嘉甜