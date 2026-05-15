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甜甜小記│沈集成「鴻圖大展」

名家專欄
更新時間：14:45 2026-05-15 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-15 HKT

剛周三谷草賽事，布浩榮在頭場憑游廄「焦點」勝出其在港第二場頭馬，反映這位澳洲騎師漸在港站穩陣腳。練馬師方面，以沈集成表現最搶眼，憑「浪漫鬥士」、「上浦福旺」及「驕陽雄心」連中三元兼捧走法國五月盃，季內暫累積五十四場頭馬，以兩W壓過廖康銘一舉進佔榜首。

細觀沈集成剛周三的三匹頭馬，原來都有共通點：「浪漫鬥士」、「上浦福旺」均是在港跑至第五仗便打開勝門，後駒剛周三第七次出賽更取得其第二捷；而「驕陽雄心」亦不過跑至第六仗便贏馬，反映沈集成今季處理質新馬作風急進，很快交出成績之餘，亦可見這批沈廄馬的潛質很優秀。

周日沙田賽事，沈集成派五駒上陣雖不算多，但不代表馬房攻勢就此中斷；其中第八場四班千八米，沈廄派出「鴻圖大展」上陣，此馬在港首三戰表現平平無奇，但上仗增程至田草千八米，在軟地上展現出不俗走勢，排十四檔起步之下，末段由包尾追入一席殿軍，對一匹三歲馬而言，表現可圈可點。

今戰「鴻圖大展」在港第五次上陣，續爭千八米，抽得一檔起步，形勢遠較上仗有利；沈集成把此馬交由布浩榮主轡，騎練皆當旺，且看馬兒能否一如周三幾匹沈廄頭馬般，在港首幾仗便能順利奏捷。

陳嘉甜

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