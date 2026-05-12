卡爾心水│「睿智多寶」捨難取易

香港沒有樂壇，只有娛樂圈，早幾年Mirror都未出道嘅時候 ，彷彿連娛樂圈都無埋。不過，近年電視台孕育咗唔少新星，彷彿娛樂圈慢慢地再鬧得熱哄哄，樂壇春風吹又生！世界好公平嘅，靚仔同歌藝似乎只能二選其一。青春嘅Mirror，唱功唔好要求太多，但其他歌星，個樣唔靚仔唔緊要，只要扭轉身無人望，有把靚聲，就可以「用背脊唱情歌」。

話說卡爾嘅成長年代，樂壇每年有四大傳媒頒獎典禮，有人話叱咤頒獎台好難上，其實卡爾認為叱咤嘅門票都好難求。今年卡爾有幸獲邀入場睇友台ViuTV嘅Chill Club，現場感受到鏡粉嘅熱情。賽果都無咩懸念，男歌手獎畀咗姜濤，年度至尊歌曲就《用背脊唱情歌》。現場觀眾年輕活潑，卡爾有種同世界重新接軌嘅感覺。

第四場「睿智多寶」上場慢步速放頭，理論上賺盡形勢，但直路衝刺似乎有點吃力，或許黎昭昇認為馬兒評分見盡，所以特別安排佢轉戰谷草，排靚檔有助跟前走，睇下可否臨季尾拉多一次頭馬。

第四場：3睿智多寶、1勁進駒、5大千氣象

第五場：1奔放、6豐辰、8祥勝將軍