Ian心水│「閃光燈」轉場耀谷中

第四場「睿智多寶」出自香港配種成就出色的「遙遠星空」，母系Something Silver曾在滿利谷贏千六米。此駒前仗跑田草千六米初嚐勝果，上仗沿途領放，僅在末段才被一步不蝕「超開心」追過而屈居亞軍，表現仍佳。雖然本身從未在谷草上陣，但牠上年曾試谷閘，已有場地經驗，今次憑藉三檔與主動跑法，實屬馬膽之選。對手方面，「滿洛城」上仗初跑千六米，戴上眼罩兼改為搶放，結果勝兩乘許，觀乎其贏馬表現，估計仍有不少進步空間；今仗雖然縮程出戰，但排二檔甚好跑，仍具勝望。

第八場「閃光燈」今季七戰可四度走入前五名，表現尚可；牠近兩仗均受制於外檔而影響發揮，今仗縮程跑千二兼轉戰谷草，由於級數較高，加上季內拼搏不多，或有機會替丁冠豪贏取季內第十四W。對手方面，「小霸王」曾評一百分，如今已自高位大幅回調，除了上仗所負距離較遠，其實牠季內整體表現算令人滿意；今仗改配獲減七磅的黃寶妮，只要早段沒有脫節，或有意外驚喜。

第四場：3睿智多寶、10滿洛城、7祥勝力駒

第八場：9閃光燈、1小霸王、12盈妍威楓