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Dickson心水│「威威父子」評分有利

名家專欄
更新時間：18:31 2026-05-12 HKT
發佈時間：18:31 2026-05-12 HKT

剛周末賽事連番爆冷，某程度反映狀態弗了大半季的熱門馬開始疲倦，接下來的賽日，留意評分有利之馬為宜。

第一場五班1650米，「威威父子」上季尾屢入三甲，導致今季初評三十九分，經常要負重磅出賽，結果八戰只得兩次上名，首次為休出配黃寶妮減十磅獲季，第二次是上仗配梁家俊負一二六磅獲亞，看來負磅對現階段的「威威父子」來說，確是表現好壞的關鍵。今次牠回到贏馬路程，負一二八磅不算太重，同場亦有「電訊驕陽」及「常常感恩」造步速，只要早段不太落後，有權獲冠。

第二場四班1200米，「輕功猛男」在411場次跑三班谷草千二得第五名，該役後上馬「友愛心得」和「安泰」隨後都繼續有好成績，「輕功猛男」現居四班必有着數，值得捧場。

第一場：9威威父子
第二場：2輕功猛男

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