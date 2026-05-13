亨利拆局│練馬師王吼希斯

正當大家在研究六位前列練馬師如何鬥法，上期練馬師王卻開出葉楚航，實在反高潮！不過話說回來，當日航哥奪兩冠三亞，埋單42分，贏得練馬師王乃實至名歸。

今次賽事移師谷草，幾個前列馬房都有資格爭逐練馬師王，由於局勢平均，預期封王者未必會高分。其中方嘉柏出馬八匹，黑夜之神固然不敢睇小，只是預期賠率偏熱，博分頭不妨試試希斯。希斯七路興兵，而且勝在多駒都有近況支持，有望連場得分。

重點爭分馬方面，「環球英雄」上仗賺慢步速贏馬，未有證明太多，但同時也代表用力少，四歲當弗馬應會繼續進取。「榮利雙收」上仗出彎攞位順，贏馬算是賺形勢，不過今次喜遇少馬場合，隨時又遇好形勢再贏。「銳目」上仗贏馬所造段速水準極一般，但畢竟初次渡江即勝，可稍後調升評價，潘頓已騎過一次，應有更佳發揮。「人和家興」上仗入Q全靠賺了前置跑法，但也不排除狀態逐漸復甦，始終減分已多，值得再跟。

目標：希斯

賠率：4.75

全日惡馬 第二場：環球英雄

練馬師王最佳投注時機：第二場前