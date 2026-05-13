廖事如神│「棒棒糖」愈嗒愈爽

三冠尾關遮打盃舉行在即，「浪漫勇士」氣勢如虹劍指成為三冠王。上季三冠王「遨遊氣泡」因傷患放棄衛冕，而海外賽駒只得兩匹來港。誠然二千四百米未必是「浪漫勇士」強項，但觀乎對手質素，可望又誕生一匹三冠王。

第五場三班千八，參戰馬有不少熟悉面孔，季內均交出不俗表現。「祥勝將軍」今季轉投廖康銘馬房後脫胎換骨，三戰豪取2W1Q。上仗632場次受制外檔，被逼留至馬群最後方角逐。直路再次如飛殺上，僅被巨人殺手「豐辰」擊敗。是次「祥勝將軍」受讓「豐辰」五磅，反先機會甚濃。「奔放」今季長勇，雖然一再與勝利擦身而過，但出戰首本路程屬必然配腳。「瑪瑙」今季減分甚多，現已季初低11分，季內曾於同班同程上名，今仗出賽馬較少且前領馬不多，乘五檔之利有望先緊隨前方，複製贏馬跑法。「豐辰」可謂巨人殺手，今季四捷成績斐然，再戰勝程兼排二檔，QT腳難捨棄。

第八場三班千二形勢稍亂，方廄「棒棒糖」今季全面上軌道，季內曾於同程以前領和跟前跑法贏馬，十分彈性，上仗初跑三班比預期中留得較後，守在馬群中段競跑，被頭馬「嘉應勇將」轉戰谷草試出彩虹，非戰之罪；惟本身在直路上交出較強後勁，僅未能趕過前領的「關鍵所在」，但締速22秒99仍屬出色，今仗有近績的對手不多，續配莫雷拉有望征服三班。「志滿同行」今季轉戰谷草表現理想，上仗蝕慢步速追入亞軍水準不俗，惟負重磅作配更佳。「福星小子」今季豪取四捷。評分略見飽和仍需拖一票。「馬達」今季贏過四班頭馬「皇者有利」，居三班仍值得期待。

廖浩賢精選

第五場 8 祥勝將軍 1 奔放

2 瑪瑙 6 豐辰

第八場 10 棒棒糖 2 志滿同行

5 人和家興 11 馬達