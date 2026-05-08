Ian心水│「步風影」一鳴驚人

伍鵬志對上兩季分別取得六十九及四十場頭馬，今季成績卻較普通，暫時只得二十一勝，幸好剛戰憑「精明選擇」打破悶局。其實伍廄有不少質新馬在試閘中漸見走勢，相信在季內餘下賽事，應可交出成績。

第四場「步風影」於去年九月抵港，至今八度試閘，走勢愈趨成熟，今仗初出排外檔，若能把握起步，有力一鳴驚人。對手方面，「支付之父」上仗初出表現亮眼，如非末段取位略欠順，可望構成更大威脅；今仗雖排一檔，但此檔位入Q率接近兩成，加上本身具前速，早段應可跟守前列並取得遮擋，始終已有實戰經驗，可加入考慮。此外，「一舖掂晒」前仗初出僅以兩個多馬位落後「勝萬金」而得第五，上仗增程跑千二米，卻在發力時受阻兼收慢，今仗回師直路賽應較好跑，可作配腳。

第六場「開心旺財」在港三戰均有走勢，上仗初跑千四米，早段留居後列，末段維持同速，今次再戰千四米可望進步。對手方面，「有情有義」轉投方廄後愈見穩定，前仗在五班以超班姿態打開勝門，上仗重返四班，早段落後甚多也追入亞軍，目前評分仍有微利，儘管今仗排位較外，但本身擅長留前鬥後，預計檔位影響輕微。此外，「文明福星」勝後復課走勢仍佳，加上排位理想，仍具威脅。

第四場 8 步風影 4 支付之父 10 一舖掂晒

第六場 9 開心旺財 11 有情有義 7 文明福星

