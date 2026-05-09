廖事如神│「手機錶勁」擺擂台

剛戰沙田全泥賽大利前置馬，無輪途程長短，極少馬可從後趕上。至於見習生袁幸堯策「超加加」被小組告誡，須接受騎術改進課程。近年不少見習生均有接受相同課程，而且接受課程後表現確有改善，外界毋須放大檢視。

第六場四班千四米，有賽績證明的參戰馬不多。「文明福星」轉至丁冠豪馬房後首仗即大勝，誠然「幸運奇兵」跌倒非常不幸，有助「文明福星」贏馬，但「文明福星」整體確有進展。馬匹過往一直有走規問題，若能貼欄競跑會大有幫助，繼上仗後再排內檔起步，依然頗具勝望。「源好運」季初負於「極上紗瓏」蹄下那役，是力壓三班頭馬「冷蛙」，可惜增程至千四米後，進度未及，最近數仗則因排外檔留後，今場排五檔隨時變身。「有情有義」跑谷草那仗克服不利形勢後上奪冠，證明居五班能力稍超，上仗同樣排外檔下而交出強橫後勁，今場不容忽視。「全神貫注」跑法相對彈性，配見習生袁幸堯若採取主動亦具威脅。

第八場三班千二，「手機錶勁」勢如破竹，今仗如擺擂台。上場623場次初上三班，輕取一眾實力馬，姿態兵不血刃，最近晨課快跳及拍草閘走勢上佳，狀態續有進步；三歲質新馬一日千里，贏面高唱入雲。「超寫意」性格忠心，甚少輸遠，於603場次略為搶口，耗力較多仍取得第四，今仗初配袁幸堯，輕磅盡放要爭一席不難。自購新馬「㩒住贏」型格款頭不俗，試閘走勢有基本水準，雖然插三班難度甚高，憑底質卻有權跑近。「富國兄弟」今季贏田草千四加分後不斷轉程，仍不斷接近收獎金，今次評分與勝時接近，加上跑法主動有權爭一席。

廖浩賢精選

第六場 7 文明福星 8 源好運

11 有情有義 13 全神貫注

第八場 3 手機錶勁 4 超寫意

7 㩒住贏 11 富國兄弟

