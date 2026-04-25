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甜甜小記│「彪形勇將」續前緣

名家專欄
更新時間：14:45 2026-04-25 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-25 HKT

今日香港馬王「嘉應高昇」將在主席短途獎再次自我挑戰，力爭二十連捷，相信不少馬迷會入場為這匹世一馬打氣。頭場四班千二米的「彪形勇將」將在港初出，馬主是劉燊濤與弟弟劉燊霆，劉家在港所養的馬，皆以「彪形」兩字命名，如「彪形大漢」、「彪形猛漢」、「彪形鐵漢」等。小記訪問「彪形勇將」馬主劉燊濤，他說：「『彪形勇將』是24年尾時在澳洲Inglis拍賣會購入的，由馬販引薦幾匹供我們考慮，最後競投回來。『彪形勇將』之前在澳洲訓練至去年十月才回港，星期日才首次登場。可能『彪形勇將』還是幼嫩，早前試閘時在閘箱內有點不太習慣，所以專登教馬兒彈閘，作針對性訓練，最近一次試泥閘已經進步好多了。」

「『彪形勇將』在港初出排十二檔；而其他實力馬則抽到內檔，我都是以平常心為主，希望馬兒出閘順利，盡力交出接近走勢。」劉燊濤補充說。

已退役的「彪形猛漢」以往在蘇偉賢訓練下贏過四場，劉燊濤和弟弟劉燊霆均很欣賞這位華人練馬師，今次雙方以「彪形勇將」續前緣，希望再擦出火花。

陳嘉甜

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