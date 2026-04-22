廖事如神│「雷神太保」機會昭然

袁幸堯回港上陣後首三個賽日共四捷，剛戰表現卻未如理想，策騎「君達得」更被董事告誡。賽後不少評論批評袁幸堯，但畢竟她仍是見習生，在香港上陣的經驗尚淺，大眾固然有表達意見的自由，但言辭毋須太刻薄。

第四場四班千二米，參戰馬整體水準非突出。「競駿非凡」早已在谷賽展現能力，可惜跑法偏被動，於三班苦戰多時仍未有贏馬。直到上季尾初落四班，擊敗實力馬「好節拍」贏首捷，是次再回到四班面對一眾較弱對手，排三檔勝望不俗。「幸運愉快」近來表現理想，507場次擊敗「你知我得」，後駒最近已補中；該仗「幸運愉快」全程走三疊，蝕腳程下仍能取勝，表現可人，雖然今仗再排大外檔，但只要取得遮擋仍具威脅。「良駒好友」今季穩定，轉戰谷草仍能交出頭馬，雖評分略見飽和，但排四檔仍有條件爭一席。「驕陽雄心」初出已上名，質新馬轉至沈廄後略見進步。

第五場同是四班千二米，預計有不少馬如「伶俐驫駒」、「紅錢到」等前領，相信步速會正常甚至偏快。「雷神太保」在港仍未開齋，但不時於谷草千二米跑近。390場次負於「福星小子」蹄下，影相力壓實力指標「東來欣賞」入位。其後轉戰田草表現一般，今仗休息充足，回師首本路程強配潘頓，排黃金一檔加上步速之助，勢必把握機會。「小魔怪」季初出道至今兩次上名，161場次與三班頭馬「俏眼光」串Q，294場次同樣負於三班頭馬「志滿同行」獲亞，是次初跑谷草或有望賺級數。「前衛火影」較為反覆，但近來晨操韁口有進。三歲馬「過關勇士」已試準谷草此程，排四檔得步速之助隨時反彈。

廖浩賢精選

第四場 1 競駿非凡 3 幸運愉快

4 良駒好友 9 驕陽雄心

第五場 11 雷神太保 8 小魔怪

10 前衛火影 12 過關勇士