Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「雷神太保」機會昭然

名家專欄
更新時間：11:32 2026-04-22 HKT
發佈時間：11:32 2026-04-22 HKT

袁幸堯回港上陣後首三個賽日共四捷，剛戰表現卻未如理想，策騎「君達得」更被董事告誡。賽後不少評論批評袁幸堯，但畢竟她仍是見習生，在香港上陣的經驗尚淺，大眾固然有表達意見的自由，但言辭毋須太刻薄。

第四場四班千二米，參戰馬整體水準非突出。「競駿非凡」早已在谷賽展現能力，可惜跑法偏被動，於三班苦戰多時仍未有贏馬。直到上季尾初落四班，擊敗實力馬「好節拍」贏首捷，是次再回到四班面對一眾較弱對手，排三檔勝望不俗。「幸運愉快」近來表現理想，507場次擊敗「你知我得」，後駒最近已補中；該仗「幸運愉快」全程走三疊，蝕腳程下仍能取勝，表現可人，雖然今仗再排大外檔，但只要取得遮擋仍具威脅。「良駒好友」今季穩定，轉戰谷草仍能交出頭馬，雖評分略見飽和，但排四檔仍有條件爭一席。「驕陽雄心」初出已上名，質新馬轉至沈廄後略見進步。

第五場同是四班千二米，預計有不少馬如「伶俐驫駒」、「紅錢到」等前領，相信步速會正常甚至偏快。「雷神太保」在港仍未開齋，但不時於谷草千二米跑近。390場次負於「福星小子」蹄下，影相力壓實力指標「東來欣賞」入位。其後轉戰田草表現一般，今仗休息充足，回師首本路程強配潘頓，排黃金一檔加上步速之助，勢必把握機會。「小魔怪」季初出道至今兩次上名，161場次與三班頭馬「俏眼光」串Q，294場次同樣負於三班頭馬「志滿同行」獲亞，是次初跑谷草或有望賺級數。「前衛火影」較為反覆，但近來晨操韁口有進。三歲馬「過關勇士」已試準谷草此程，排四檔得步速之助隨時反彈。

廖浩賢精選

第四場    1 競駿非凡 3 幸運愉快
    4 良駒好友 9 驕陽雄心
第五場    11 雷神太保 8 小魔怪
    10 前衛火影 12 過關勇士

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
影視圈
10小時前
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
16小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
影視圈
15小時前
01:43
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
23小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
17小時前
04:02
星島申訴王 | 夏蕙BB實測北上秘笈 上水出閘即慳$17 長者必學一招「平搭頭等」
申訴熱話
4小時前
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
00:38
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
奇聞趣事
5小時前
伊朗局勢｜特朗普宣布延長停火至談判結束 伊朗據報拒第二輪會談｜持續更新
01:33
伊朗局勢｜特朗普宣布延長停火至談判結束 伊朗據報拒第二輪會談｜持續更新
即時國際
6小時前
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
01:34
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
影視圈
17小時前