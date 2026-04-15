馬觀微全日心水│「賢者威楓」出人頭地

賀賢馬房的紐西蘭自購新馬「賢者威楓」，上季尾登場至今，雖一直與頭馬無緣，但多次展示出具備贏馬的本錢。今仗，列陣第六場四班谷草千二米，可望在潘頓胯下敲響勝利之門。

「賢者威楓」在今季的十二月十日，曾經跑過一次四班谷草千二米，縱使排十二檔，出閘慢了一拍，沿途留得極後，且在轉入直路後一再受阻，但末段仍能取得一席接近的第四名，戰鬥力毫不遜於三甲馬。該役，取得二、三名的「東來欣賞」及「紅錢到」，其後均能在同程補中，由此可知「賢者威楓」角逐谷草短途的威力。

「賢者威楓」在谷草有過好表現之後，重回賽事水平較高的田草，接連四戰千二米，次次走勢悅目，無奈次次陣上均有阻滯，結果未能凱旋而歸，其中三仗更都屈居亞席。上仗之後，此駒有三個禮拜的時間回氣及再作打磨。今仗重回谷草千二米，將能打破悶局。

馬觀微