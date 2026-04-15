Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼方嘉柏

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-15 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-15 HKT

上周三方嘉柏與莫雷拉攜手交出4冠1亞，表現符合市場預期，回顧該賽隔晚賠率，各匹方廄馬都備受追捧，方仔練馬師王開盤亦只得1.25倍，兩方面都吻合。反而剛周日田戰，隔晚多匹方廄馬成為熱門，但方仔練馬師王卻以4.25倍開盤，盡顯馬迷過度熱情，凡見雷神騎方廄馬便盲門捧場，結果上日二人只交出1亞1季。正如上期本文所講，方仔在沙田全草賽事從未封王，各位宜記存。

回說今次谷戰，方仔與雷神又聯手，由於呢對組合氣勢太盛，唔敢同佢作對。事實上，今期方仔出馬八匹各具惡氣，就算作較壞打算，埋單來個一W數P，隨時已夠資格封王，而除了練馬師王，大家不妨擇善賭單場。

重點爭分馬方面，「棒棒糖」近兩仗雖只贏四班，但兩次過終點後餘勢俱佳，四歲馬正處升軌，實力未盡露。「幸運傳承」與「富裕君子」都是雷神舊相好，兩駒皆在國際騎師賽當晚由雷神贏馬，兼包辦第一口孖寶，今次又編在頭兩場，起孖歷史又重演？

目標：方嘉柏

賠率：1.45

全日惡馬 第九場：棒棒糖

練馬師王最佳投注時機：第一場前

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
15小時前
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
01:40
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
社會
15小時前
京都11歲男童「人間蒸發」證實死亡 無明顯傷勢死因不詳【附疑點分析】
京都11歲男童「人間蒸發」證實死亡 無明顯傷勢疑點重重
即時國際
7小時前
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
2026-04-13 18:28 HKT
曾志偉73歲生日派對移師深圳 逾百藝人雲集賀壽場面墟冚 譚詠麟、苗僑偉北上列陣撐場
曾志偉73歲生日派對移師深圳 逾百藝人雲集賀壽場面墟冚 譚詠麟、苗僑偉北上列陣撐場
影視圈
10小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
全紅嬋將缺席下月的游泳世界盃決賽。圖為她去年參加第十五屆全國運動會情況。中新社
全紅嬋缺席跳水世界盃決賽 內媒：非主動棄賽
即時中國
10小時前
第40期六合彩今晚（4月14日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達1,800萬元。資料圖片
六合彩︱1800萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
5小時前
港漂公開低成本香港生活：「有豐儉由人的自由」！房租+交通+生活費月花四位數 每日飯錢只需咁多？
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
生活百科
10小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT