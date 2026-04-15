亨利拆局│練馬師王吼方嘉柏

上周三方嘉柏與莫雷拉攜手交出4冠1亞，表現符合市場預期，回顧該賽隔晚賠率，各匹方廄馬都備受追捧，方仔練馬師王開盤亦只得1.25倍，兩方面都吻合。反而剛周日田戰，隔晚多匹方廄馬成為熱門，但方仔練馬師王卻以4.25倍開盤，盡顯馬迷過度熱情，凡見雷神騎方廄馬便盲門捧場，結果上日二人只交出1亞1季。正如上期本文所講，方仔在沙田全草賽事從未封王，各位宜記存。

回說今次谷戰，方仔與雷神又聯手，由於呢對組合氣勢太盛，唔敢同佢作對。事實上，今期方仔出馬八匹各具惡氣，就算作較壞打算，埋單來個一W數P，隨時已夠資格封王，而除了練馬師王，大家不妨擇善賭單場。

重點爭分馬方面，「棒棒糖」近兩仗雖只贏四班，但兩次過終點後餘勢俱佳，四歲馬正處升軌，實力未盡露。「幸運傳承」與「富裕君子」都是雷神舊相好，兩駒皆在國際騎師賽當晚由雷神贏馬，兼包辦第一口孖寶，今次又編在頭兩場，起孖歷史又重演？

目標：方嘉柏

賠率：1.45

全日惡馬 第九場：棒棒糖

練馬師王最佳投注時機：第一場前