波仔至醒靈活玩│「快樂神駒」強組出品

第六場四班千二米，預計熱門分子為新勝同程的「馬達」，亦有相隔一季多再重返四班上陣的「勇霸龍」，以及近仗頻頻出擊的「賢者威楓」。

不過，「馬達」再度負重磅上陣增添了壓力；而「勇霸龍」及「賢者威楓」兩者跑法皆較為被動，後駒更不時有慢閘毛病，故將受一定考驗。

今場先揀另一匹由沙田轉谷草的「快樂神駒」，大前仗初出雖只能跑入一席季軍，但該仗早段步速偏快，同場跟前落敗的「富心星」與「香港仔」之後可合取3冠1季，凸顯了反趨勢入位的「快樂神駒」表現出色。再看上仗398場次，雖表面打開任衝下只能得一席殿軍，但同場冠亞季以及第五名馬匹之後均可交出成績，屬強組賽績。

雖然上仗賽後「快樂神駒」曾放緩過操練，不過三月兩試大閘起步反應理想，前後兼備；埋門拍伴跳馬一揮即就，狀態已有爭勝水準。

觀乎今場前置馬可能只有「北地烈馬」，而「快樂神駒」排九檔起步，以其前速應有力切入二疊甚至領放；倘若是晚偏差依然如上次A跑道般利前置，力足打開勝門。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 Q/QP 4 膽拖 1 7 10

第五場 WP 2

第六場 Q/QP 9 膽拖 2 3 7 11

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