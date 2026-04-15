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廖事如神│「紅磚戰士」渡江能游

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-15 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-15 HKT

剛戰袁幸堯順利起孖後，與師父姚本輝笑逐顏開。無獨有偶，兩匹馬均為初出馬。始終來到季尾階段，質新馬加上減十磅威力極強，相信袁幸堯頭馬數會穩步上揚。莫雷拉在沙田首戰成績平平，回師方廄谷草主場必全力爭勝。

第三場四班一哩，四歲馬「紅磚戰士」今季才出道，首四仗跑田草千四米無功。上仗被游達榮安排轉戰谷草一哩，初跑谷草已近。548場次步速偏快，「紅磚戰士」出腳略凌亂但至少放鬆競跑，末段造全場第二快23秒98，只略慢於季軍「香港神駒」。最近操練工夫完整，且屬此組中最具潛力一駒，檔位內移下值博。「凡凡有餘」四班稍超三班不足，上仗甫重返四班已入Q，僅以短距離負於「穿甲金鷹」；過往負重磅仍能交出好表現，必須跟進。「先到先得」能力暫見盡，惟路程專家表現穩定，QT腳難捨棄。「時間寶」重返勝門後，升班仍有承接，雖較難出頭，但跑法主動隨時放入一席。

第七場四班千二米，預計「彩虹七色」控制大局。季初經過一輪減分程序後，馬匹轉戰谷草千二米找到出路，於470場次輕勝四班實力馬「當家精彩」，其後僅以半個馬位負於「富心星」，對方再出再贏。以賽績水準而言，「彩虹七色」甚硬淨，今仗續由潘頓壓陣再抽黃金一檔，贏面高唱入雲。「團結戰靈」贏馬後評分稍高，但依然保持出色狀態，再戰同程仍不容忽視。「星運少爵」轉戰谷草後止於位置，用主帥莫雷拉勢必全力爭勝。「環球英雄」上季兩仗贏得出色，今季評分高企需調整，減分過後評分達有利水平，上仗於同程重啟勝門，今場雖排外檔，但前領馬不多可自行領放。

廖浩賢精選

第三場    7 紅磚戰士 1 凡凡有餘
    4 先到先得 10 時間寶
第七場    5 彩虹七色 4 團結戰靈
    6 星運少爵 11 環球英雄

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