馬觀微全日心水│「安都」贏得禮遇
更新時間：01:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：01:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：01:00 2026-04-12 HKT
今季轉由蔡約翰訓練的四歲澳洲自購馬「安都」，戰鬥力持續提升，上仗在三班田草千六米僅不敵沿途走位理想得多的對手。今列陣第八場再戰同程，排一檔好位，可望收復失地。
今季的元旦，「安都」首度在沙田角逐千六米，結果重負一三五磅之下，擊敗一眾四班對手，初顯中距離威力。其後在勝程與三班馬交手，多次排外檔、陣上處境欠佳之下，都能走得接近，且名次不斷提升。三月八日，此駒捲土再來，雖然排十四檔，但都能夠凱旋而歸。
三月二十九日，「安都」再臨勝程，可惜早段有阻滯，而且出彎轉入直路時走外疊，蝕位較多，結果只是在終點線上僅負短馬頭位給陣上處境較佳的「黃金騎士」。今乘勇匆匆再臨，檔位理想，將可盡展所長。
馬觀微
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