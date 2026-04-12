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亨利拆局│練馬師王吼呂健威

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-12 HKT

上期雷神登場，即助方嘉柏勁奪4冠1亞，二人各自封王。今次賽事移師沙田，預計呢對組合必受重視，但有一資料你要知，就是練馬師王彩池自開辦以來，方嘉柏未嘗在沙田全草賽日封王，「黑夜之神」見光失靈，唔到你唔信！雖云任何盲門數據都有破咒一日，然而馬場講求跟紅頂白，若閣下今期睇中幾匹方廄馬，賭單場明顯較合適，捧方仔練馬師王咪搞我！

旺門方面，呂健威今季在沙田全草賽日共五次封王，成績最標青。留意威哥今期六路興兵，其五是新上名馬，近況各有保證，無論計封王數據或馬匹質素，捧場最為上算。

重點爭分馬方面，「龍傲綾羅」上仗末段稍遲望空，反之頭馬擺前順放，本身屈居亞軍可歸咎形勢欠佳，潘頓連番策騎已掌握性能，可期發揮更好。「櫻花酒杯」上仗初負頂磅有難度，改為鬥後勁亦未必擅長，計前仗贏馬姿態，居四班只是過客。「活力拍檔」上仗屈居季軍，主因是相對頭二馬蝕步速，加程二百會更合腳法。

目標：呂健威

賠率：4

全日惡馬 第四場：龍傲綾羅

練馬師王最佳投注時機：第四場前

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