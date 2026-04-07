卡爾心水│「萬眾開心」重新跟進

事件與事件嘅串連，其實就等於觀察天象星座。講到咁複雜，不如卡爾以一個師奶嘅口吻解釋，點解牛頭角順嫂去街市畀人呃，近來打麻雀又成日輸錢，衰仔默書又唔及格？將幾項單一事件串埋一齊，可以理解成近排順嫂掛住打麻雀唔夠瞓，第二日又打麻雀諗住追數，奈何休息不足，導致碰又唔夠快手，上家造萬子你又造萬子，結果數得個桔，同時衰仔溫書被麻雀聲騷擾，買餸又急急腳唔格價。

其實跑馬都係咁，萬變不離其宗，都係搵數據間嘅隱性關係，大熱倒灶當然可賴天賴地，但根本原因無解決，就係刨馬欠缺深度。

卡爾呢期連休五日，刨到第三場「萬眾開心」。此駒重現久違嘅戰鬥力，今仗與實力指標「凝聚美麗」再碰頭，後駒連場跑得好，作為四班指標最合適不過。上場「萬眾開心」有飛、出閘快，末段勢頭比「凝聚美麗」稍好，已可重新跟進；「財將」最近試閘吸引，初出要吼實；「風采人生」近態鋭而升班後繼續上名，今仗強配雷神，宜繼續兼顧。

第三場：12萬眾開心、4財將、8風采人生

第七場：8翠兒威威、1銀亮奔騰、2滿心星