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Ian心水│「三軍勇將」唞夠再拼

名家專欄
更新時間：18:43 2026-04-07 HKT
發佈時間：18:43 2026-04-07 HKT

第一場 「千杯」至今十戰得一季，表現令人失望，但牠具有前速，跑法主動，跑短途賽事相當着數；今仗排位理想，出閘後有望迅速切入內欄領放，可作冷膽。對手方面，「藍爵爺」今仗轉廄初出，最近試閘明顯進步，牠上季尾曾在田草千二米僅負於「亨驥」，並可力壓「風采人生」等強手，賽事水準不俗；今仗更換配備，現居五班有優勢，值得看好。此外，「傳承效應」季內曾多次在谷草千二米跑近，今仗初降五班遇弱旅，加上巴度近期演出神勇，可作冷腳。

第九場「三軍勇將」性賦不宜頻密出賽，上仗至今已休息兩個月，體力應已完全回復；今仗排位理想，更強配莫雷拉，爭勝機會甚高。對手方面，「撼天鐵翼」季初曾因心律不正而退出，其後幾仗表現平平；不過上仗走勢明顯改善，復課狀態亦有活力，今次角逐曾獲兩贏七位的谷草千二米，值得考慮。此外，「俏眼光」今季已三勝，但上仗贏馬姿態有餘未盡，仍要兼顧。

第一場：7千杯、3藍爵爺、2傳承效應
第九場：4三軍勇將、7撼天鐵翼、1俏眼光

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