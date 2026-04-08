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馬觀微全日心水│「隨緣得勝」游然自得

名家專欄
更新時間：01:00 2026-04-08 HKT
發佈時間：01:00 2026-04-08 HKT

游達榮馬房的澳洲自購新馬「隨緣得勝」，今季更趨成熟，四戰四班一六五○米均有悅目走勢。今仗列陣第二場再臨同程，有力問鼎。

「隨緣得勝」十一月初首次增程出戰谷草一六五○米，在一場由超班馬「相映紅」勝出、賽事水準較高的場合取得一席第四名，走勢甚佳。

一月七日及二月四日，「隨緣得勝」接連再戰四班谷草中距離，均不敵「翠兒威威」而已，二月四日一役，兩駒的勝負距離更收窄至頸位。二月尾，「翠兒威威」在勝程能取得三連捷並升上三班，由此可知「隨緣得勝」在四班的分量。

上仗，「隨緣得勝」第四次出戰谷草中距離，本有機會收復失地，可惜排十二檔，沿途留得較後並碰上慢步速，結果在一場由前置馬控制大局的場合，憑後上取得一席接近的第四名，表現毫不失色。今仗捲土重來，檔位內移至八檔，可望有更出色的發揮。

馬觀微

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