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亨利拆局│練馬師王吼羅富全

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-06 HKT

上次提到，近期練馬師王形勢緊湊，結果話口未完，剛剛全泥宴開出東、游、葉三人平頭；就算前次田草賽事，廖康銘與呂健威也同得36分，只因前者頭馬較多而以點數勝出。

回說今次賽事，各倉布陣平均，驟眼睇希斯有「嘉應高昇」列陣，練馬師王相對秤先，不過他在其餘場次兵力麻麻，即使個別馬匹幫手得分，也恐怕未夠資格封王。反而羅富全近期在沙田頻有佳作，今日兵分十路亦有足夠籌碼，能否封王屬未知數，但當中應有王者興，練馬師王可小注一試。

重點爭分馬方面，「路路勁」上季尾入位已露曙光，今季轉四歲理應更好，可惜早前因流鼻血而耽誤光陰，上仗蝕快步速也僅負頸位，證明進度保持，三甲應無難度。「紅衣醒目」上季尾初跑千六已得亞軍，證明具備氣量，上仗蝕三疊轉彎能追入位，乃季內表現最好一次，今次乘勇加程必有所圖。「超勁赤兔」勝在夠準，上仗亦有強組味道，今次遇馬少場合屬黃金機會。

目標：羅富全

賠率：6.5

全日惡馬 第六場：路路勁

練馬師王最佳投注時機：第一場前

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