卡爾心水│「果然僥倖」落班復活

復活節一連幾日紅假，卡爾發覺市面冷清清，走在街上，打橫行都唔會撞到人。無辦法，自從疫情之後，大家都報復式去旅行。香港人就係有舖癮，只要多一兩日假期，就會好好把握，去唔到歐洲就去日本，去唔到日本就返大陸，乖乖地留喺香港嘅人絕無僅有。有朋友見卡爾在社交媒體發文留港本地遊，大家都非常詫異，問候卡爾係咪有咩個人原委。

其實又無嘅，卡爾去到邊玩到邊，唔出埠留喺香港，除咗沙田，仲有跑馬地可以去，偶爾去西貢，打完網球打籃球，打完籃球打匹克球。打波打到攰就刨下馬。

呢個賽日，神奇地卡爾嘅心水喺較早場次。第二場「果然僥倖」遊完一輪馬河終於落班，呢舖跑千二米，其實並非最佳路程，但卡爾一直同呢匹馬好有緣分，對住呢組對手，來來去去得幾匹馬爭；「首駿」新勝充滿決心，呢次排靚檔飛唔走；「皇金合」有十磅減，呢組對手參差，預計有好形勢，今場交代良機。

第二場：1果然僥倖、5首駿、8皇金合

第八場：6超勁赤兔、4一世美麗、10包裝明將