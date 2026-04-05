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Ian心水│「好評如潮」弱組爭勝

名家專欄
更新時間：15:21 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:21 2026-04-05 HKT

第六場三班一千米，「好評如潮」來港後三戰取得一冠一季，成績頗佳；牠初次上陣時，臨場為32倍冷門，但末段衝刺強勁，結果以半個馬位之先擊敗「價值傳承」與「俏眼光」等駒，表現出色；今仗負磅雖然最重，但改由潘頓操刀顯鮮明鬥志，對手實力一般，應可闖入前列。對手方面，「會長之寶」二十一戰得一冠，勝出率極低，不過牠跑直路賽卻表現穩定，季內九戰此程獲四亞一殿兩第五，僅一次失獎金；今仗配上十磅生袁幸堯，有助提升競爭力。此外，「多威心得」是三歲愛爾蘭自購馬，來港前在英國與愛爾蘭共上陣九次，其中八場為直路賽，取得一冠六位，亦曾在兩歲馬二級賽飛徹特斯錦標負於「再興力」得亞軍，表現不俗；今仗在港初出，狀態仍非十足，但試閘走勢不太差，或有機會闖入冷位。

第八場三班千四米，「一世美麗」上仗以短馬頭位擊敗排位較外兼際遇甚差的「千帆駒」，今仗兩駒再對壘，「千帆駒」繼續排外檔，幸好今場出馬不多，若能在賽事早段及早取得遮擋，大有機會補中。對手方面，「超勁赤兔」今季唯一頭馬就在千四建功，近四仗增程跑千六，末段走勢尚可，今仗縮程跑千四並續配潘頓，實屬正路配腳。對手方面，三、四重彩冷腳可留意昔日在澳洲三奪頭馬的「同心同夢」，牠在港首仗表現不差，上仗大幅增程跑二千，敗績不宜作準，今仗回師較短路程，或能製造驚喜。

第六場：1好評如潮、4會長之寶、3多威心得
第八場：2千帆駒、6超勁赤兔、5同心同夢

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