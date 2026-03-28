卡爾心水│「極上紗瓏」三班超級

賭馬從來無容易過，但呢排啲馬確實特別難搞。《星島馬訊》宣傳口號「今季唔難賭，因為有星島」，又真係吹佢唔脹，幾冷嘅馬都有人貼中；更吹脹嘅係，摸不着頭腦嘅馬亦有人揀中。

中冷馬嘅名家，絕非無的放矢，有根據亦有理據。卡爾心水推介常畀熱門，賭冷馬就要買份《星島》參考下。

第八場表面機會壓一嘅係三班超級馬「極上紗瓏」，上場贏馬姿態無敵，今場即使三歲馬負重磅，估計問題不大；「一生好彩」今場對手大不同，但跑三班賽一定夠用。再數落去，配脚有一堆，正路要「浪漫鬥士」，預計應有不俗分頭，冷門拖埋無蝕底。

第八場：1 極上紗瓏、2 一生好彩、6 浪漫鬥士

第十場：3 扶搖勢勁、1 開心指數、7 紅運光輝