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Dickson心水│「嵐臣」黃雀在後

名家專欄
更新時間：19:02 2026-03-28 HKT
發佈時間：19:02 2026-03-28 HKT

周俊樂今季大有進步，剛周三便憑「凌登」與「好節拍」起孖。今期共有九匹坐騎，當中不乏實力分子，如果騎師王賠率不太乏味，可以捧場。

第六場四班1400米，「嵐臣」質素不錯，奈何跑法太被動，遇上無快馬領放場合或不利追趕場地，總是姍姍來遲。但大前仗跑千四獲季一役，後上馬再出多有表現，「開心老闆」接戰獲亞，「勤德天下」及後兩戰獲冠季各一，就連輸給頭馬六身位的「朗日自強」再出都得殿，當時「嵐臣」追勢更佳。今仗快馬「百威多贏」與「綫路萬里」俱排外檔，必會高速搶欄，「嵐臣」隨時黃雀在後，一攻而破。

第十場三班1200米，「增強」續配布文，既然上仗久休復出亦獲季，而同場「首飾悟空」與「志滿同行」再出都非冠即亞，熱身後可以信賴。

第六場：4嵐臣
第十場：2增強

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