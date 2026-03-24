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Ian心水│「知道穩勝」一哩威力大

名家專欄
更新時間：19:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-24 HKT

第一場「管之友」今季較遲才上陣，但除了前仗表現略遜之外，其餘各仗均有一段追勁，今仗回師曾奪兩冠四位的谷草大長途，應可闖入前列。對手方面，「富喜來」上季較早時間氣勢如虹，一口氣三連勝，評分上升不少；而季內連敗五仗後，今仗終於回降五班，並重配經手兩捷的布文，雖然本身跑大長途賽績一般，但幕後鬥志鮮明，仍要兼顧。此外，「夢照發」曾勝谷草二千二百米，近三仗均得亞軍，狀態不俗，臨場若見票數異動，就要留意。

第二場「知道穩勝」今季表現進步，季初能敗「凌風傲雪」和「三強」等駒，上仗初跑一哩，即以輕鬆姿態擊退「時間寶」和「浪漫老撾」，看來增程威力更大；今仗喜逢二檔甚為好跑，有力爭取季內第三捷。對手方面，「先到先得」上仗受制於賽事形勢，敗績不宜作準，今仗重配贏馬拍檔艾道拿，仍屬爭勝要角。此外，「佳登」質素並不超級，但近績尚佳，加上跑法主動，可避免不必要的擠阻，亦是三甲之材。

第一場：2管之友、4夢照發、5古惑大師
第二場：3知道穩勝、9先到先得、1佳登

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