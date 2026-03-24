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Dickson心水│「一定掂」有權連捷

名家專欄
更新時間：18:58 2026-03-24 HKT
發佈時間：18:58 2026-03-24 HKT

賽季已經過了一半，今季冠軍練馬師寶座爭持激烈，本來方嘉柏遙遙領先，形勢向好，誰知上周三廖康銘一夜5W，剛周日又憑「白鷺金剛」贏打吡，現落後榜首的方仔只差一場頭馬；與此同時，希斯、呂健威與沈集成近日亦有佳績，且看餘下賽日鹿死誰手。

第六場四班1200米，「團結戰靈」與田泰安相當合拍，上仗騎者因遠赴杜拜無法回港策騎，才換了希威森，但表現亦相當不俗，力追「電玩精英」獲亞軍，而且蹄下敗將「富心星」再出即刻補中贏馬。「團結戰靈」今次回配贏馬功臣田泰安，排三檔有可勝之道。

第八場三班1650米，「一定掂」新勝而臨，雖然加了8分，今次要負134磅，但既然上仗能輕鬆拿下再出入前四的「友贏威馳」、「瑪瑙」、「凡凡有餘」與「爆得美麗」，計實力有權連捷。

第六場：4團結戰靈
第八場：2一定掂

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