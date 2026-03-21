Dickson心水│「久久為軍」誅叛將

又到了一年一度的打吡大賽，羅富全有三駒參賽，筆者認為最大機會是「數字天文」，且看結果是否如此。

第二場四班1200米，「賢者威楓」上季尾初出跑田草千二已獲亞，該組賽駒不乏好手，本以為牠應可很快贏馬交代，誰知及後連拼亦只能跑近，難免失望。但見牠近兩戰抽大外檔仍獲亞軍，證明開始進步，上仗出爭同程配潘頓，拉士大後上入Q，頭馬「禾道豐」再出仍入三甲，蹄下敗將「怡昌光輝」接戰更贏馬。既然潘頓唔放手，「賢者威楓」應可靠。

第五場四班1400米，「久久為軍」今仗身負重任，就是為告東尼擊敗同場轉廄的「超開心」，誓誅叛將！既然「久久為軍」今季曾於田草千四力拼「開心老闆」獲亞軍，伸算應有能力贏得這場賽事。

第二場：9賢者威楓

第五場：6久久為軍