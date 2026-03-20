文傑訪問│小鳥白鷺 先贏檔運

打吡大賽將於周日舉行，馬會昨晨在沙田馬場馬匹亮相圈舉行排位抽籤儀式，參戰馬的騎練及馬主，以及馬會高層和贊助商代表均有出席，場面熱鬧。今次打吡形勢平均，但「小鳥天堂」和「白鷺金剛」兩匹熱門均抽到有利檔位，各自的練馬師丁冠豪和廖康銘均感樂觀。

自二千年打吡途程改為二千米以來，以三檔馬、十檔馬各贏四屆的成績最佳。「小鳥天堂」剛好抽得十檔，丁冠豪談及機會時說：「『小鳥天堂』排在十檔，總好過排在一或二檔，因為可以視乎形勢再決定留放，避免塞車。我希望牠早段能夠找到遮擋留力，一旦遇上快步速，便會考慮留守在較後位置。操練方面，馬匹晨課走勢良好，已提升至最佳狀態，而且牠更被遣往彈閘，務求令牠出賽時起步順利。」

丁冠豪 (左) 表示「小鳥天堂」晨課走勢良好，已提升至最佳狀態，而且牠更被遣往彈閘，務求令牠出賽時起步順利。

廖康銘就希望「白鷺金剛」可繼「明月千里」等駒後，第五匹贏打吡的三檔馬︰「『白鷺金剛』目前大勇，今次除羊毛面箍出賽，主要是望牠更易穩定走勢，抽三檔正有利找遮擋，若早段能放鬆至末段發揮後勁，便有望爭勝。」

廖康銘就希望「白鷺金剛」(圖) 可繼「明月千里」等駒後，第五匹贏打吡的三檔馬

羅富全於周日打吡大賽三路興兵，是出馬最多的練馬師，其中「數字天文」和「紫荊盛勢」一放一追兼賽績級數高，雙雙成為焦點。而兩駒比較下，「數字天文」長力更有證明，即使抽排十三檔，但對手中具前速的快馬不多，而且馬匹既可前領，又可守在前領馬後好位，跑法具彈性，機會稍高一線。至於廄侶「紫荊盛勢」上場贏千八米經典盃的表現出色，正值大熟大勇，今仗排七檔亦有利後上爭勝。

羅富全於周日打吡大賽三路興兵，是出馬最多的練馬師。

特約記者：文傑