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卡爾心水│「勁進駒」潘頓補中

名家專欄
更新時間：19:16 2026-03-17 HKT
發佈時間：19:16 2026-03-17 HKT

卡爾縱橫職場多年，揸住一個宗旨，就係喺嗰度食，唔好喺嗰度屙。即係咁，《愛回家》話辦公室除咗政治，亦有涉及情事，卡爾一直保持清白之身，多年來乾乾淨淨。卡爾亦揸住第二個宗旨，就係從來唔食馬肉，正如印度教徒從來唔食牛肉，將牛視為神明。畢竟卡爾喺馬場搵食，同樣唔喺度屙，尤其去日本旅行，咩都可以做刺身，有一次差少少行差踏錯，以為頂級和牛，埋門心血來潮詢問侍應桌上所為何物，否則恨錯難返。啱啱新聞話土耳其就有餐廳以馬扮牛，食客食出晶片，翻查先知道係當地一匹贏過嘅馬，而馬主一早已安排馬匹頤養天年，當馬主知道同自己意願違背，怒髮沖冠，話要追究到底！所以，真係唔好信錯人，任何事情都要交畀可靠嘅人。

今個賽日，威哥對潘頓委以重任，「勁進駒」一落班即刻強配，潘頓騎呂廄馬向來特別搏命，而潘頓向來搏馬算準，好似啱啱禮拜日「安泰」咁；同樣地，今次「勁進駒」定必搏盡無悔。

第二場：1勁進駒、2穿甲金鷹、4凡凡有餘
第九場：1勁沙塵、11魅力知耀、9翠兒威威

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