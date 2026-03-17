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Dickson心水│「真心傳奇」轉場出招

名家專欄
更新時間：19:12 2026-03-17 HKT
發佈時間：19:12 2026-03-17 HKT

今屆打吡大賽尚未開鑼，賽前已有段小插曲，潘頓來回地獄又折返人間，由無坐騎變成騎「紫荊傳令」，究竟人馬合作能否創出傳奇？周日自有分曉。

第八場三班1200米，「真心傳奇」上季贏四W，今季進入減分程序，但近仗開始有追勁，似乎快要到位。前仗跑二班田草千二米追回第七名，雖然仍然輸三個多馬位給「笑傲江湖」，但同場交出後勁之馬如「競駿輝煌」、「得道猴王」和「綠族無限」，再出都有好表現，本身水準應有保證。「真心傳奇」上仗落班跑泥地落敗，可當磨練性質，今仗轉場隨時見真章。

第九場三班1650米，「爆笑」前仗力追「相映紅」獲亞軍，蹄下敗將「瑪瑙」、「建測羣英」與「勁好運」再出大多有好表現。「爆笑」上仗遇大雨影響發揮，今次可再給予機會。

第八場：1真心傳奇
第九場：5爆笑

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