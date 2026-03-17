楊駿數據｜廖康銘來投馬首戰成績如何？
更新時間：02:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-17 HKT
廖康銘近期成績放緩，二月份只憑「一生好彩」及「幸運奇兵」取得兩勝，而踏入三月份，只有來投馬「祥勝將軍」轉倉即勝，暫時落後榜首的方嘉柏六場頭馬。
本夜賽廖康銘馬房場場有馬出，當中第一場安排「神駒馬靈」上陣，屬轉投廖康銘馬房上後首戰，查上季至今，馬房共十七匹轉倉初出馬，上季「愛心神駒」、「炯炯有神」、「智跑得」及「電波之駒」勝出，另外「穿甲戰鷹」上名，而今季則有「祥勝將軍」及「祥勝力駒」，跑獲冠、亞軍。
「神駒馬靈」今戰成績如何？
按圖睇數據：
楊駿
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