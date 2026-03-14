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Ian心水│「赤海」進步求補中

名家專欄
更新時間：18:56 2026-03-14 HKT
發佈時間：18:56 2026-03-14 HKT

第十場「赤海」由紐西蘭劍橋育馬場主人Brendan Lindsay擁有，來港前在澳、紐兩地上陣七次，取得一冠兩亞，包括在兩歲馬千四米一級賽馬拉華度育馬錦標中跑獲亞軍；此駒上仗在港初出，跑田草千二米只負於「超寫意」與「米奇」，表現尚可，經實戰砥礪後，今仗可望更進一步。對手方面，「傑出雷霆」除了首戰表現一般外，其餘兩仗均有走勢；前仗牠在田草一千米僅以個多馬位負於「好評如潮」、「價值傳承」與「俏眼光」等駒，表現有進；上仗增程至千二米，末段走勢頗佳，最終負於「快活英雄」與「開心指數」兩乘多得季軍；今仗改配何澤堯，仍要兼顧。此外，「喜蓮勁感」來港前在英國五戰取得兩勝兩位，贏馬路程為千六米膠沙地，牠亦曾出爭千四米表列賽英皇查理斯二世錦標，結果跟跑而回。這匹「萬家燈火」在港一出即勝，其後兩仗亦獲第四名，今仗負磅仍重，但再次由麥文堅策騎，可望有進步演出。

第十一場「同心同樂」跑法主動，今季除了首戰大敗外，其餘各仗均交出水準，當中更兩奪頭馬；今仗快馬不多，相信牠於賽事早段應可輕鬆留守前列，加上對手非強，仍可看好。對手方面，「千帆駒」在港三戰均跑得接近，近兩仗如非檔位較外，應可構成更大威脅，今仗仍排外檔，且看潘頓如何克服。此外，「勁好運」季內演出尚算準繩，今仗仍可望憑檔位之助爭入前列。

第十場：3赤海、7傑出雷霆、2喜蓮勁感

第十一場：1同心同樂、2千帆駒、5勁好運

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