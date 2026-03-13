文傑訪問│希威森再轉乾坤

希威森周三晚憑「知道穩勝」爆冷贏個人今季第二十一場頭馬，周日田賽，其八匹坐騎惡氣十足，多駒有往績支持，又有機會增添頭馬進帳。希威森昨晨表示，「悠悠乾坤」和「安定神駒」質新進步，都是今戰頭馬希望。

「悠悠乾坤」上仗轉桂廄後初出，即在泥地一六五○米贏得在港首捷，事隔個多月續跑五班同程，希威森說︰「『悠悠乾坤』上場是轉倉不久即復出贏馬，令我們對牠了解更多，所以賽後牠被遣往從化作更針對的操練，以進一步提升狀態和戰鬥力。日前我曾在晨課時操過牠，亦覺其狀態續有進展，周日再戰勝程，如克服到負重磅帶來的壓力，足以連捷。」

希威森表示「安定神駒」(圖) 質素不俗，狀態和成熟程度均循序漸進。

廖廄「安定神駒」自開操以來，希威森對牠十分重視，多次親自策馬快跳和試閘，果然經初出熱身後，上場即後上跑第三，周日再跑田草千二，騎師分析︰「『安定神駒』質素不俗，狀態和成熟程度均循序漸進，上場得季軍的走勢良好，較初出時更明顯進步，賽後加強砥礪，今次牠勢以更佳狀態迎戰，即使對手甚強，但仍可望爭取更好名次。」

特約記者：文傑